La Lazio schianta il Milan, che non approfitta del passo falso dell'Inter: finisce 1-0

La Lazio schianta il Milan, che non approfitta del passo falso dell'Inter: finisce 1-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

La Lazio frena il Milan. I rossoneri che dovevano approfittare dal pareggio interno dell'Inter cadono sul campo dei biancocelesti. La Lazio, dopo la traversa di Kenneth Taylor, va sul più uno al 26' con Isaksen che sfrutta l'assist di Marusic al meglio e trafigge Maignan. Nel secondo tempo i rossoneri tenteranno di agguantare il pareggio senza riuscirci. Ora la testa della classifica dista otto lunghezze.