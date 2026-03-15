Il Como sogna la Champions League: battuta 2-1 la Roma in rimonta
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Il Como batte la Roma e aumenta le sue chance di qualificazione alla prossima Champions League. A passare in vantaggio è la Roma dagli undici metri con il solito Malen, che spiazza Butez e segna il suo settimo gol in Serie A. Nella ripresa la pareggia il Como con il subentrato Douvikas, che scappa sul filo del fuorigioco e supera Svilar. Al 64' la Roma rimane in dieci uomini per l'espulsione di Wesley. Approfittando della superiorità numerica il Como trova la rete del vantaggio con Diego Carlos, che raccoglie la respinta di Svilar sul tiro di Smolcic e porta avanti la squadra di Fabregas.
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Da Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Keandi Tommaso Loreto
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1 Da Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Kean
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Alberto PolverosiLo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
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