Amoruso: "La Fiorentina ha molto da perdere a Cremona. Deve fare la partita"

vedi letture

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a RTV38 nel corso di "Viola" parlando dell'attuale situazione in casa viola in vista dello scontro salvezza di domani contro la Cremonese: "La Fiorentina ha molto da perdere in questa partita e dovrà prendersi la responsabilità del gioco se vuole fare bene. Non mi aspetto una Cremonese chiusa ad aspettare, considerando la sua situazione. I viola dovranno quindi fare la partita e cercare di commettere il minor numero possibile di errori.

Alla fine, vincerà chi saprà essere più concreto e determinato: la squadra capace di lottare di più porterà a casa il risultato". Amoruso ha poi aggiunto su Kean: "Deve pensare alla Fiorentina, guardando partita dopo partita. Il caso con la Nazionale gonfiato dalla stampa, vista la sua situazione".