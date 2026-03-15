Aglietti su Kean: "Impazzirei se pensasse prima alla Nazionale che alla Fiorentina"

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L'ex attaccante di Napoli e Verona, tra le altre, e allenatore, Alfredo Aglietti ha parlato nel corso di "Viola" a RTV38. Queste le sue parole: "Il Parma, a Firenze, è sceso in campo soprattutto per non perdere. La Fiorentina, però, fa sempre fatica a trovare il gol contro squadre che si chiudono in questo modo. Per la partita di domani credo che la cosa più importante sia non sbagliare l’approccio e l’atteggiamento: servono i tre punti. La terza retrocessa, probabilmente, verrà fuori dal confronto tra Fiorentina, Cremonese e Lecce. Per quanto riguarda la situazione di Kean, impazzirei se fosse vero che pensa prima alla Nazionale che alla Fiorentina.

La Nazionale deve essere un surplus, non la priorità. Non riesco ad accettare l’idea che un giocatore possa gestirsi per essere presente allo spareggio degli azzurri. Ripeto: se fosse davvero così. A quel punto, fossi la Fiorentina, non darei nemmeno il via libera alla convocazione. Tutti vogliamo andare al Mondiale, ma pensare che un giocatore come lui, uno dei più rappresentativi della rosa, possa avere la testa altrove fa male. Se fossi Vanoli, farei giocare Kean titolare finché ne ha".