Milan e Lazio in campo per chiudere la domenica di Serie A: le ufficiali

Milan e Lazio in campo per chiudere la domenica di Serie A: le ufficiali FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Il Milan in campo alle 20:45 contro la Lazio di Maurizio Sarri per approfittare del pareggio dell'Inter contro l'Atalanta di Palladino e portarsi a -5 dalla squadra di Chivu. Queste le scelte dei due tecnici per la partita dell'Olimpico:

LAZIO: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fullkrug, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi.