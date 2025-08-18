Talk Show, altro appuntamento stasera alla Tana del Pirata

Altro appuntamento con il calcio parlato questa sera alla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci. Con Mario Tenerani e Luca Calamai, opinionista di Firenzeviola e conduttore di Palla al Centro su Radio Firenzeviola, andrà in scena un altro talk con show con ospiti prestigiosi e tanti spunti sul mondo della Fiorentina. Con ingresso libero sarà possibile seguire il Salotto dello Sport dalle 20 alle 20:30 e Zona Mista dalle 21:00, entrambi gli appuntamenti che aprono la nuova stagione sportiva di Rtv38 saranno trasmessi in diretta sul canale 10 del digitale terrestre.