Taibi su Adli: "In Italia serviva, magari non al Milan. A Firenze soprattutto"

Oggi alle 16:13News
di Redazione FV

L'ex portiere e dirigente, Massimo Taibi, ha parlato a TMW Radio dell'ex viola Yacine Adli: "E' uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto".

Serie A, da chi si aspetta un segnale forte alla ripresa?
"L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".