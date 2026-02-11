Superlega, accordo Uefa-Real Madrid: andrà a risolvere le controversie legali

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'Uefa e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo "per il bene del calcio europeo, si afferma in una nota congiunta, che con la sua piena attuazione porterà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea. "Dopo mesi di discussioni, cui ha preso parte anche l'associazione dei club europei di calcio (Efc), è stato raggiunto un accordo di principio tra l'Uefa, il Real e la stessa Efc, per il benessere del calcio europeo - recita la nota - nel rispetto della centralità del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia".

