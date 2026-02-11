Superlega, accordo Uefa-Real Madrid: andrà a risolvere le controversie legali
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'Uefa e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo "per il bene del calcio europeo, si afferma in una nota congiunta, che con la sua piena attuazione porterà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea. "Dopo mesi di discussioni, cui ha preso parte anche l'associazione dei club europei di calcio (Efc), è stato raggiunto un accordo di principio tra l'Uefa, il Real e la stessa Efc, per il benessere del calcio europeo - recita la nota - nel rispetto della centralità del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia".
(ANSA).
Vanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
