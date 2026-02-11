Dagli inviati Primavera, Galloppa mastica amaro: "Usciamo dalla Coppa Italia immeritatamente"

vedi letture

Al termine di Sassuolo-Fiorentina Primavera, con i viola che sono stati sconfitti per 1-0 e hanno salutato così la Coppa Italia di categoria (ai quarti di finale), ha parlato Daniele Galloppa. Queste le parole del tecnico dell'Under 20 ai media presenti, dopo il triplice fischio: "Mi dispiace, sembra che uno si arrampichi sugli specchi ma non possiamo continuare a fare queste prestazioni. È chiaro che il limite nostro è determiniamo poco. Bravi loro, ma col Sassuolo non è la prima volta che raccogliamo meno di quanto meritiamo".

Il rigore sbagliato può aver influenzato la gara?

"A inizio secondo tempo ci sono stati dieci minuti a favore loro, per il resto non c'è stata partita. Dobbiamo cercare di essere più pericolosi davanti, noi stavamo continuando a spingere ma alla prima occasione abbiamo preso gol. E la partita si è complicata".

Come analizzerebbe la delusione?

"Abbiamo fatto troppa confusione, poi loro si sono chiusi, hanno iniziato a perdere tempo e la partita si è sporcata. Dobbiamo cercare di mantenere di più le posizioni e non smettere di giocare, ma abbiamo sbagliato troppi palloni al limite dell'area: in questo gioco conta chi fa gol, e noi non possiamo permetterci così tanti errori".

Ora come si reagisce?

"Le motivazioni sono alte, siamo in testa al campionato e non è la prima volta che ingoiamo un boccone amaro. Oggi usciamo dalla Coppa Italia in maniera immeritata. La squadra comunque gioca e fa calcio, ma sappiamo che non basta".

Cosa ha detto alla squadra dopo la partita?

"A fine partita preferisco non parlare, a caldo non si dicono cose giuste. Analizzeremo bene la partita in settimana"