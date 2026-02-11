Fiorentina Primavera, la formazione ufficiale per la sfida al Sassuolo in Coppa Italia
La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è pronta a scendere in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa Italia in una gara secca che deciderà la semifinalista che andrà ad affrontare la vincente tra Verona e Atalanta. I viola, reduci dalla bella e netta vittoria per 3-0 contro il Napoli in campionato, dove tra l'altro sono primi in classifica, scenderanno in campo con la seguente formazione ufficiale per affrontare i neroverdi:
Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Deli, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. A disposizione: Dolfi, Magalotti, Bonanno, Puzzoli, Kone, Perrotti, Keita, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista. All. Daniele Galloppa.
Sassuolo: Guri, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Amendola, Campani, Daldum, Barani. A disposizione: Nyarko, Benvenuti, Costabile, Kulla, Tomsa, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. All. Emiliano Bigica.
