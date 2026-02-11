Napoli-Como è l'ennesimo Conte show: prima se la prende con Manganiello, poi attacca tutti nel post-gara

Napoli eliminato e Antonio Conte sbotta. Non una novità nel passato recente, ma è risuccesso ieri sera, al termine dei quarti di finale di Coppa Italia vinti ai rigori dal Como. Il tecnico degli azzurri è sembrato visibilmente su di giri anche per i suoi standard. Parte tutto per un intervento a fine primo tempo di Jacobo Ramon su Rasmus Hojlund, un fallo che secondo Conte sarebbe da rosso: "Almeno vallo a vedere" urla all'arbitro Manganiello, che giudica però l'intervento da giallo e non viene richiamato dal Var, che evidentemente giudica non punibile col rosso il fallo dello spagnolo. E proprio su questo, nelle immagini da bordo campo trasmesse da Mediaset, che si concentra Conte: “Poi se è rosso o non è rosso va bene comunque. Ma che c*** Al Var questo qui chi lo controlla”. E poi ancora: “Manganiello, a due metri stanno”. Furia Conte anche sul fallo di Ramon non sanzionato con un giallo a inizio secondo tempo: “Devi ammonire. Lo fa apposta, lo fa apposta con me. È giallo”. Poi i toni si abbassano nel post-gara, salvo riaccendersi per alcune domande che arrivano ai microfoni di SportMediaset: “È evidente che non sia una buona stagione per gli arbitri".La domanda trigger arriva appunto sulla corsa al primo posto in campionato: "Abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto, ma che domande sono”.

A seguire, ancora Conte-show in conferenza stampa: ""In due anni abbiamo vinto Scudetto e Supercoppa. Quindi adesso inizio a fare così: ogni volta che verrà in conferenza mi metto così, faccio il due con le dita e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli (fai i gesti, con le dita, del due e dello zero, ndr)".