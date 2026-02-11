Jovetic: "Fiorentina squadra del mio cuore. Mi piacerebbe chiudere la carriera a Firenze"

Stevan Jovetic, ex fantasista montenegrino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "La Fiorentina è la mia squadra del cuore, dove sono stato di più e dove ho ricevuto tanto affetto. Seguo tutte le partite". L'attuale giocatore dell'Omonia, club cipriota, ha poi fornito un suo ricordo della finale di Conference League vinta contro i viola nel maggio del 2024 con la maglia dell'Olympiacos: "È stato strano giocarla contro la Fiorentina. A fine gara sono andato subito dai tifosi viola, so quanto ci tenevano". Jovetic ha poi chiosato sia sull'attualità viola che su un possibile ritorno a Firenze in futuro: "Mi dispiace per la situazione.

Il cambio di allenatore è sempre delicato, un po’ di equilibrio si è ritrovato ma ora servono punti per salvarsi. Nel finale le squadre che lottano per non retrocedere mettono il turbo, l’ho vissuto anche all’Hertha: è pesante emotivamente. Contatti con la Fiorentina? Non c’è mai stato nulla. Sarebbe bello chiudere la carriera a Firenze. Ho avuto offerte dall’Italia, soprattutto dal Venezia, ma non volevo lottare per la retrocessione".