Conte furioso con l'arbitro Manganiello: "Testa di c***o". Si valuta l'apertura di un fascicolo
Rischio squalifica per Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la gara di ieri contro il Como in Coppa Italia. Nel mirino della Procura Federale gli insulti rivolti dal tecnico azzurro all’arbitro Manganiello. Pizzicato dalle telecamere, l'allenatore pugliese avrebbe infatti proferito tali parole: “almeno vallo a vedere, testa di c***o”.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, il procuratore federale Giuseppe Chinè sta acquisendo immagini e registrazioni audio relative all’episodio per valutare l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare, alla luce del fatto che nel referto arbitrale non è stato segnalato nulla al riguardo. Qualora venisse sanzionato, il tecnico partenopeo rischierebbe una giornata di squalifica, evitabile nel caso della richiesta di patteggiamento con sanzione pecuniaria.
