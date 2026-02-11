Di Napoli: "De Zerbi è l'uomo giusto per far ripartire la Fiorentina"
Arturo Di Napoli, ex calciatore di Napoli e Inter, tra le altre, è intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà parlando della squadra in cui vedrebbe bene De Zerbi: "Credo che ha la voglia di voler tornare in Italia. La sua idea di calcio e il suo modo di comunicare a volte può far discutere, ma è trasparente, è così. Io credo che sarebbe l'uomo giusto per far ripartire la Fiorentina e ricostruire qualcosa d'importante e duraturo nel tempo. Però dico: siamo sicuri che continueranno? Questo entusiasmo ce l'avevano Joe Barone e Rocco Commisso. Non so se vogliono continuare ancora...".
