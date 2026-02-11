Paratici voleva Piccoli alla Juve. Meluso: "Non glielo diedi. Italiano diventava matto"

Attraverso i taccuini online di Gianlucadimarzio.com, è tornato a parlare Mauro Meluso. L'ex ds di Spezia e Napoli ha toccato tanti temi, spaziando anche su ex giocatori viola: "Ho qualche rammarico, per esempio Agudelo, che ha scelto poi di andare all’estero. Un altro è Verde, che era un giocatore che aveva delle potenzialità enormi, mi ricordava molto Salah. Infatti, Paratici ci aveva pensato per sostituire Chiesa alla Juventus quando si fece male".

Il dirigente ha poi raccontato di quando Paratici, ai tempi della Juventus, avesse puntato Roberto Piccoli - oggi attaccante della Fiorentina, all'epoca allo Spezia - per gennaio: "Paratici me lo chiese a gennaio. La Juve ne aveva bisogno, ma non glielo diedi. Italiano con Piccoli all’inizio diventava matto. Ogni tanto mi guardava storto, come per dirmi ‘ma chi mi hai portato?’: lui chiedeva alcuni movimenti che Piccoli non aveva, perché era uno molto istintivo. Italiano lo forgiò dal punto di vista tattico e così fece un grande girone di ritorno".