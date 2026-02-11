Niente Serie A per Maguire: il difensore inglese può rinnovare con lo United

Michael Carrick, nuovo tecnico del Manchester United, oltre ad aver raggiunto risultati positivi sul campo, ha rimesso al centro del progetto tecnico Harry Maguire. Il difensore inglese, accostato nel mercato invernale a diversi club italiani tra cui anche la Fiorentina, dopo stagioni complicate e la perdita della fascia di capitano, ha riconquistato spazio e fiducia. I Red Devils, per un giocatore con il contratto in scadenza a fine giugno, sarebbero pronti a formulare un’offerta nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un’intesa sia sull’ingaggio che sulla durata. Lo riporta il Daily Mail.