Toni sul Torino: "Vanoli ha delle colpe, ma Comuzzo fa un fallo stupido"

Così Luca Toni a FantaLab, canale Youtube condotto da Luca Diddi, sul pareggio della Fiorentina contro il Torino e sul dato drammatico dei punti persi da situazioni di vantaggio: "Ho visto la partita e può avere colpa l'allenatore perché si è abbassato troppo, ma quanti allenatori si abbassano negli ultimi minuti. Lì deve essere anche il calciatore a non fare falli stupidi. Secondo me nell'ultima partita Comuzzo non doveva commettere fallo si sapeva che il Torino poteva pareggiare solo su calcio di punizione. In quei momenti il calciatore deve essere bravo a capire la situazione in cui vai più in difficoltà e sui calci piazzati la Fiorentina soffre.

Lì c'è la lettura sbagliata di qualche giocatore. Adesso ci sono dei giocatori che fanno dei falli stupidi, che permettono alla squadra avversaria di attaccare con 6-7 giocatori invece di tre. Ora la cosa bella è che il tifoso ha preso coscienza della situazione e dà supporto alla squadra. La Fiorentina lotterà per la salvezza con il Lecce, perché le altre le vedo un po' più avanti".