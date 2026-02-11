Dagli inviati La Primavera domina il Sassuolo ma va ko 1-0: addio Coppa Italia già ai quarti

vedi letture

La Fiorentina Primavera esce dalla Coppa Italia, ai quarti di finale. Lo fa perdendo 1-0 immeritatamente allo stadio Ricci contro il Sassuolo, bravo al 72’ ad approfittare di una dormita difensiva viola con Negri che in contropiede a tu per tu con Fei - su assist di Barry - ha fatto 1-0. A pesare nell’economia della gara il rigore fallito al 46’ da Braschi, con il portiere neroverdi Guri abile a respingere il tiro dal dischetto del centravanti. La Fiorentina, che ha dominato la partita, nella ripresa ha fallito due volte il pari, prima con un tiro centrale di Montenegro e poi con una conclusione alta di Bertolini. Al 95’ poi la chance dell’1-1 con Sadotti, che da corner ha messo alto di testa. In semifinale va dunque il Sassuolo che affronterà il Verona.

Il tabellino della gara:

Sassuolo 1

Fiorentina 0

SASSUOLO: Guri, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri, Amendola (68’ Barry), Campani, Daldum (68’ Kulla), Barani. Allenatore: Bigica.

FIORENTINA: Fei, Trapani, Turnone (84’ Puzzoli), Sadotti, Sturli, Deli, Atzeni (68’ Keita), Montenegro (68’ Conti), Bertolini, Braschi, Mazzeo (75’ Jallow). Allenatore: Galloppa.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Marcatori: 72’ Negri.