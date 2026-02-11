Tottenham: dopo l'addio di Paratici arriva l'esonero di Thomas Frank

Thomas Frank è stato esonerato dalla guida tecnica del Tottenham. Il tecnico danese subentrò nel 2025 a Postecoglou, dopo un'ottima stagione con la sua ex squadra, il Brentford. Da poche ore gli Spurs hanno reso noto la loro decisione di chiudere il rapporto di lavoro tra Frank e la società. Di seguito il comunicato: "Il Tottenham Hotspurs ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico.

Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro".