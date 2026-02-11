E adesso De Zerbi che fa? Tante opzioni in A, per Tmw c'è anche la Fiorentina

La notizia del giorno arriva dalla Francia: Roberto De Zerbi è ufficialmente un allenatore sul mercato. L'Olympique Marsiglia questa mattina, tre giorni dopo la pesantissima sconfitta rimediata al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain (5-0 per i campioni di Francia), ha ufficializzato il divorzio dal tecnico bresciano. "A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno e la sua professionalità, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro".

Tuttomercatoweb.com si interroga quindi sul futuro del tecnico bresciano: da dove potrebbe ripartire De Zerbi? Difficile possa insediarsi in questi mesi a stagione in corso, la possibilità è che possa rientrare in panchina dall'estate prossima. Al momento nessun club di alto profilo ha annunciato che cambierà tecnico a fine stagione, ma in tre-quattro circostanze è plausibile che ciò accada. La Fiorentina, ad esempio, è adesso concentrata sull'ottenimento della salvezza, ma in caso di permanenza in Serie A in estate proverà a rilanciare il progetto con una nuova guida tecnica e quello di De Zerbi è profilo che Paratici segue da tempo con attenzione. Non sono in questa lista Inter, Milan e Roma. Ma occhio anche alla situazione Napoli con Antonio Conte e a quello che succederà tra Maurizio Sarri e la Lazio. Insomma quasi tutte le panchine aperte per uno dei migliori allenatori italiani in circolazione.