Stop per i tifosi del Catanzaro dopo i fatti di Cesena: vietata la trasferta ad Avellino
Niente trasferta ad Avellino per i tifosi del Catanzaro, sfida in programma il prossimo 11 aprile. Decisione arrivata poco fa dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha infatti vietato la partecipazione ai tifosi residenti in provincia di Catanzaro, a seguito degli incidenti avvenuti prima della gara disputata a Cesena domenica scorsa (secondo i media romagnoli erano coinvolti anche tifosi viola gemellati ai giallorossi). In quell’occasione, le due tifoserie erano venute a contatto, generando momenti di tensione che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Il provvedimento rientra quindi tra le misure preventive adottate per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, e comporterà l’assenza del tifo organizzato giallorosso nella prossima partita in Campania. Secondo quanto riportato da Lacnews24.it, resta ancora da chiarire se questa restrizione riguarderà solo la prossima trasferta o se verrà estesa anche alle trasferte successive.
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