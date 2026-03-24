Serie A, giudice sportivo: 4 squalificati. Kean entra in diffida
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Davis (Udinese), Dossena (Cagliari), Troilo (Parma), Carlos Augusto (Inter).
Entrano nella lista dei diffidati Maripan (Torino), Ze Pedro (Cagliari), Hien (Atalanta), Kamara (Udinese), Kean (Fiorentina).
Tra le società multate Genoa e Atalanta: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati