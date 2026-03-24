FirenzeViola Calendari a confronto, quello della Fiorentina è il più complicato e conferma il mantra di Paratici

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A fine partita, domenica sera, Paolo Vanoli ci ha tenuto a ribadire un concetto ripetuto ossessivamente da lui e Fabio Paratici: "Ci si salva il 24 maggio", con riferimento all'ultima giornata di campionato. Fiorentina-Inter 1-1 ha chiuso il trentesimo turno di Serie A, adesso due settimane per pensare alle paturnie della Nazionale, con la consapevolezza che qualunque cosa accada nelle (speriamo due) gare di qualificazione ai Mondiali, queste restituiranno un sistema calcio italiano che verrà comunque ribaltato, in bene o in male, con riflessi chiari sul campionato. Otto gare da giocare, ci concentriamo sulla coda della classifica: dando per quasi spacciate Pisa e Verona, che dovrebbero fare in otto partite più punti di quelli messi in cascina nelle prime trenta, rimangono quattro squadre in un ipotetico gioco della sedia, con tre posti per il mantenimento della categoria. Chi ha più punti è il Cagliari, che è anche la realtà più in crisi, cinque sconfitte consecutive; poi c'è la Fiorentina, che nonostante in tanti addetti ai lavori diano già salva forte del suo tasso tecnico superiore, si dovrà sudare tutto fino al 24 maggio appunto. Anche perché i punti di vantaggio sulla coppia in questo momento al terzultimo posto, Lecce e Cremonese a 27, sono soltanto due.

Le avversarie.

Che la salvezza non sarà quella passeggiata di salute prefigurata da tanti risulta evidente se si guarda il calendario della Viola, magari confrontandolo con quella delle competitor: la Fiorentina si giocherà tutto con Verona, Lazio, Lecce, Sassuolo, Roma, Genoa, Juventus e Atalanta. In pratica un tappone di montagna del Giro, con la pendenza che tende ad aumentare. Il maggio che aspetta De Gea e compagni è infatti da bollino rosso - nelle ultime quattro ad esempio, il Cagliari, ad esempio giocherà con Bologna, Udinese, Torino, tutte squadre in teoria prive di grosse motivazioni, il Lecce troverà Pisa e Sassuolo (stesso discorso), la Cremonese Lazio, Pisa e Udinese -.

Il calcolo.

Abbiamo provato a calcolare la strenght of schedule (un concetto con cui in Nba si dà un valore alla difficoltà del calendario delle varie franchigie) di queste squadre. Chat Gpt ci dice questo:

- Cagliari → livello di difficoltà 6/10

Buon mix: tante gare decisive in casa e scontri diretti gestibili.

- Fiorentina → 8/10

Tante big ancora motivate + pochi incroci “morbidi”: calendario pesante.

Lecce → 6.5/10

Molti scontri diretti (bene), ma anche qualche ostacolo serio: equilibrio.

Cremonese → 6/10

Qualche chance negli scontri salvezza e un calendario morbido nel finale.

10 punti in 4 gare

Tutto questo conta fino a un certo punto, perché poi la classifica si evolverà e non è detto che, visto il buon passo tenuto dal Genoa di De Rossi, l'incrocio alla terzultima tra viola e Grifone abbia un valore capitale anche per questi ultimi, che potrebbero già essere salvi, così come non è detto che Milan-Cagliari, l'unica big che i sardi incroceranno (al trentottesimo turno) nel mese di maggio, sia così sbilanciata come esito, visto che i rossoneri potrebbero essere certi del piazzamento. Certo è che da questi dati sorge una necessità: se è vero che la quota salvezza, come ha spiegato Vanoli, potrebbe essere di 37-38 punti - impennata dopo la vittoria della Cremo a Parma - la Fiorentina ha la necessità di trovare questi 9-10 punti nelle prossime quattro giornate - Verona, Lazio, Lecce, Sassuolo - per non ritrovarsi con l'acqua alla gola in un maggio da bollino rosso per i viola.

Ecco la graduatoria degli ultimi cinque posti con i calendari di tutte:

Cagliari (30 pt, 15esimo posto)

31. Sassuolo-Cagliari

32. Cagliari-Cremonese

33. Inter-Cagliari

34. Cagliari-Atalanta

35. Bologna-Cagliari

36. Cagliari-Udinese

37. Cagliari-Torino

38. Milan-Cagliari

Fiorentina (29 pt, 16esimo posto):

31. Verona-Fiorentina

32. Fiorentina-Lazio

33. Lecce-Fiorentina

34. Fiorentina-Sassuolo

35. Roma-Fiorentina

36. Fiorentina-Genoa

37. Juventus-Fiorentina

38. Fiorentina-Atalanta

Lecce (27pt, 17esimo posto):

31. Lecce-Atalanta

32. Bologna-Lecce

33. Lecce-Fiorentina

34. Verona-Lecce

35. Pisa-Lecce

36. Lecce-Juventus

37. Sassuolo-Lecce

38 Lecce-Genoa

Cremonese (27pt, 18esimo posto)

31. Cremonese-Bologna

32. Cagliari-Cremonese

33. Cremonese-Torino

34. Napoli-Cremonese

35. Cremonese-Lazio

36. Cremonese-Pisa

37. Udinese-Cremonese

38. Cremonese-Como

Verona (18 pt, 19esimo posto):

31. Verona-Fiorentina

32. Torino-Verona

33. Verona-Milan

34. Verona-Lecce

35. Juventus-Verona

36. Verona-Como

37. Inter-Verona

38. Verona-Roma

Pisa (18 pt, 20esimo posto)

31. Pisa-Torino

32. Roma-Pisa

33. Pisa-Genoa

34. Parma-Pisa

35. Pisa-Lecce

36. Cremonese-Pisa

37. Pisa-Napoli

38. Lazio-Pisa