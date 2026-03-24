Dagli inviati Calafiori racconta della cena a Londra con Gattuso: "Ha pagato lui"

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Nel corso della conferenza stampa di oggi a Coverciano Riccardo Calafiori ha svelato un piccolo retroscena che riguarda lui, il Ct Rino Gattuso e una cena avvenuta lo scorso febbraio: "Di sicuro il conto al ristorante l'ha pagato lui (ride, ndr). Si è parlato di calcio, c'erano anche Buffon e Bonucci. E' stata una serata di amici, ci hanno raccontato qualche aneddoto e poi s'è parlato della partita". Alla cena erano presenti anche gli altri italiani che giocano in Inghilterra, quindi Chiesa, Donnarumma, Kayode, Savona, Tonali, Udogie e Vicario.

Nel corso del botta e risposta Calafiori ha poi parlato del suo rapporto con Gennaro Gattuso: "Ho apprezzato molto il comportamento che ha avuto il mister con me, negli ultimi mesi ho sentito più lui di mia madre... E' stato bravo a starmi vicino, anche quando ero fuori. Poi c'è stata la cena a Londra, è stato bello stare insieme e parlare. In questi mesi non abbiamo avuto modo di allenarci, ma c'è poco da allenare e tanto da andare insieme".