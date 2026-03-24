Braglia sul fallo di Pongracic: "Un tempo questo e altri assegnati non sarebbero mai stati rigore"
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Dopo Fausto Pizzi, anche l'ex portiere di Como, Genoa e Lecce, Simone Braglia ha detto la sua sul possibile rigore da assegnare all'Inter per fallo di mano di Pongracic. Queste le sue parole a TMW Radio: "A mio parere, nel calcio di un tempo non c'era alcun rigore. Stessa cosa anche per altri asssegnati prima. Gli arbitri conoscevano i movimenti di un calciatore".
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