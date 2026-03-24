L'agente Bentancur: "Ho due talenti talenti uruguaiani pronti per l'Italia, vi dico chi sono"

vedi letture

Il noto agente sudamericano Pablo Bentancur (dell'ex viola Lucas Torreira tra gli altri), presente all'evento 'Palermo Football Meeting' ha parlato della sua carriiera ma anche di due suoi assistiti che potrebbe provare a portare in Italia: “Abbiamo due talenti interessanti uruguayani, uno che gioca in Brasile e l'altro in Messico, e l'idea è quella di provare a proporli in Italia perché solitamente i giocatori che arrivano da quel paese hanno tempi d'adattamento minori. Sono giocatori adatti a lavorare, hanno maggiore umiltà, e sono abituati al sacrificio. I nomi? Facundo Bernal del Fluminense e Federico Pereira del Toluca”.