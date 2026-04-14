Stefano De Grandis: "Fiorentina e Lazio mi son sembrate ben poca cosa"

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Stefano De Grandis, giornalista di SkySport ha parlato dopo la partita della Lazio contro la Fiorentina a Radio Laziale. Questo il suo commento sul match di ieri sera del Franchi: “Io non so se quello della Lazio sia un ridimensionamento cercato, ma la situazione è davvero desolante. La carenza di qualità è evidente e si accompagna a un gioco di palleggio che, senza tecnica, diventa complicato. A volte, quando la qualità manca, bisognerebbe rendere il gioco più semplice. Ieri è entrato Ratkov e, su un cross di Tavares, ha colpito di testa. Il fraseggio continuo diventa difficile. Anche la Fiorentina mi è sembrata ben poca cosa, ma la Lazio non ha fatto molto di più.

Per quanto riguarda il futuro di Sarri, io ho interpretato così le sue parole dopo la partita: ‘Facciano pure ciò che vogliono, tanto decidono loro; se intendono mandarmi via, trovino un accordo e mi riconoscano una buonuscita. Non sarò io a facilitare le cose trovando un’intesa con un’altra squadra’. Tra Sarri e la società non c’è sintonia di vedute. È come una barca che procede senza che nessuno remi. Non lo vedrei bene al Milan: ha già vissuto un avvicendamento con Allegri alla Juventus ed è stato complicato, nonostante lo Scudetto conquistato. Sono troppo diversi per filosofia di gioco e approccio. Lo vedrei meglio al Napoli, dove ha espresso il miglior calcio della sua carriera, oppure alla Fiorentina".