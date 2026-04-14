Per la sala Var era rigore, per Fabbri no: cosa è successo durante Fiorentina-Lazio
Su Open Var, trasmissione di Dazn che analizza gli episodi arbitrali del weekend di Serie A, ampio spazio a quanto accaduto durante Fiorentina-Lazio poco dopo l'ora di gioco, quando un contatto tra Mandragora e Noslin in area viola è stato giudicato non da rigore dall'arbitro Michele Fabbri, che ha estratto il giallo per simulazione ai danni dell'attaccante della Lazio. Sulla trasmissione televisiva anche l'audio della conversazione tra arbitro di campo e Var, con questi ultimi che commentano sottolineando come l'intervento di Mandragora fosse da rigore. "Gli dà un calcio sul piede, è rigore".
Poi Fabbri difende la sua decisione, "Non è step on foot". Ne segue un confronto con varie telecamere visionate, alla fine Fabbri viene richiamato al Var e conferma la sua decisione, qualcosa che non succede quasi mai in Italia al momento della revisione". Ecco il video pubblicato da Dazn:
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