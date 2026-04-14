Dalla Palma: "Fabbri ha fatto una frittatona in Fiorentina-Lazio. Imbarazzante"

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Il giornalista Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Fiorentina e Lazio, vinta dalla Viola per 1-0 con gol di Gosens. Tra i temi trattati Dalla Palma si è concentrato soprattutto su quello arbitrale: "Non mi arrabbio neanche per quello che è successo, anche perché è viziato per l'ennesima volta dall'arbitraggio. È da tanto che invito Rocchi a liberarci della sua presenza dal calcio italiano. C'è il ribaltone in FIGC, c'è il caos totale, ci pensasse lui a risolvere questo altro problema e a sparire perché in questo weekend son successe troppe cose sbagliate.

Poco prima del rigore mi stavo chiedendo come Fabbri, dopo tutti i disastri commessi quest'anno, potesse essere così attento, così preciso, e poi è arrivata la frittatona, imbarazzante tanto quanto la spiegazione che ha dato. Il VAR prova a richiamarlo, e lui si mette a litigare. Voi avete mai visto un arbitro litigare al VAR? Tra l'altro si dimentica anche di levare il giallo per simulazione a Noslin".