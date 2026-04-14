L'Italia Femminile si gioca l'accesso ai Mondiali in Serbia: le formazioni ufficiali
Azzurre in campo nel pomeriggio in Serbia: terza giornata del girone di qualificazione al Mondiale femminile e per l'Italia, contro la Serbia a Leskovac, è già gara da dentro o fuori. Novità Soffia per Linari in difesa e il tridente con Glionna e Dragoni al fianco di Girelli. Nella Serbia titolare la milanista Stokic. Fischio d'inizio alle ore 18.15. Di seguito le formazioni ufficiali.
Serbia (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric; Mijatovic, Blagojevic, Stupar; Cavic, Matejic, Stokic. A disposizione: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic, Gajic, Srmcevic, Scepanovic, Bulatovic, Ciric. CT: Lidjia Stojkanovic.
Italia (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Oliviero; Caruso, Giuliano, Greggi; Dragoni, Girelli, Glionna. A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Galli, Linari, Cantore, Severini. Piemonte, Bonfantini, Beccari, Schatzer. CT: Andrea Soncin.
La classifica del girone:
Danimarca 4
Svezia 4
Italia 1
Serbia 1
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