Champions, le formazioni ufficiali di Atletico-Barcellona e Liverpool-Psg

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Due big europee alla ricerca della rimonta nella notte di Champions League. Si tratta di Barcellona e Liverpool, impegnate rispettivamente a Madrid contro l'Atletico e in casa ad Anfield contro il Psg detentore del trofeo. Alle ore 21:00 di questa sera iniziano i quarti di finale di ritorno di Champions League, tra le prime due partite in programma oggi c'è la sfida del Metropolitano tra Atletico Madrid e Barcellona, che ripartono dal parziale di 2-0 in favore dei colchoneros ottenuto al Camp Nou, risultato che impone questa sera alla squadra ospite di provare una rimonta. Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Barcellona, sfida che sarà arbitrata dal direttore di gara francese Clement Turpin.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. A disposizione: Oblak, Esquivel, Mendoza, Cardoso, Sorloth, Baena, Almada, Vargas, Gonzalez, Martinez, Bonar, Diaz. Allenatore: Diego Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo; Pedri, Gavi; Yamal, Olmo, Lopez; Torres. A disposizione: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Bardghij, Cortes, Espart, Marques. Allenatore: Hansi Flick.

Scelte forti e tanto talento in campo per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, con i francesi che partono dal vantaggio per 2-0 maturato all’andata. Arne Slot si affida a una squadra molto offensiva: davanti al portiere Giorgi Mamardashvili, la linea difensiva vede Frimpong e Kerkez sugli esterni, con la coppia centrale formata da Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk. In mezzo al campo spazio alla qualità e alla corsa con Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister, mentre Florian Wirtz agisce da rifinitore alle spalle del tandem offensivo composto da Alexander Isak e Hugo Ekitiké. Escluso dunque Mohamed Salah, che è rimasto in panchina per tutto il match del Parc des Princes, così come Federico Chiesa. Sul fronte Paris Saint-Germain di Luis Enrique si presenta con un classico 4-3-3 altamente tecnico e dinamico. Tra i pali c’è Safonov, con Hakimi e Mendes sulle corsie difensive e la coppia centrale Marquinhos-Pacho a guidare il reparto arretrato. In mezzo al campo il mix è di qualità e intensità: Warren Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves garantiscono equilibrio e creatività. Davanti, invece, il tridente è di livello assoluto con Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké. All. Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique