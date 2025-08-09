Stasera Palermo-City, Guardiola: "Gli auguro la promozione in serie A"

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - L'attesa sta per finire, stasera uno stadio Barbera tutto esaurito ospiterà l'amichevole Palermo-Manchester City, fra due club dello stesso impero calcistico, il City Football Group. Sarà un giorno speciale per l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che proprio oggi compie 52 anni. E il suo collega Pep Guardiola, tecnico del City, gli promette un regalo. "Da calciatore Inzaghi era furbo in area di rigore. Sentiva dove la palla andava a finire, da grande attaccante. Come allenatore ha fatto cose molto buone, è ancora giovane e senz'altro gli auguro il meglio. Oggi gli faremo un regalo per il suo compleanno. Non vedo l'ora di vedere i tifosi del Palermo, so che il Sud è speciale.

Mi auguro che possano fare una stagione importante e che il Palermo, grazie al City Group, possa conquistare la promozione in serie A. Sarà un'amichevole importante per tutti. Per noi è l'ultima e il rapporto tra le due squadre oggi più stretto rispetto al passato", le parole del tecnico catalano. Oggi mattinata libera per il City. Il tecnico Guardiola, il preparatore atletico Fabrizio Genovesi, e il suo staff hanno visitato il santuario di Santa Rosalia, raggiungendo a piedi l'edificio sacro di Monte Pellegrino. Accolti dal reggente del Santuario, don Natale Fiorentino, giocatori e staff si sono raccolti in preghiera silenziosa nella grotta della Santuzza, ricevendo la benedizione. (ANSA).