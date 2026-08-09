Stasera alle 21 il nome della sfidante in Coppa Italia della Fiorentina: i dettagli
Dopo i successi di Catania e Ascoli, questa sera sono in programma altre due gare del turno preliminare di Coppa Italia. Alle 21 occhi puntati su Benevento-Ravenna, perché dalla squadra vincente della sfida in programma stasera in Campania uscirà la sfidante della Fiorentina il prossimo 14 agosto all'Artemio Franchi per i trentaduesimi di finale della competizione. Questo il programma completo dei prossimi impegni:
IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA
TURNO PRELIMINARE
Vicenza-Catania 4-5 dcr (1-1 nei tempi regolamentari) 25' Moncini (V), 39' rig. Cicerelli (C) §
Ascoli-Potenza 3-1 1' Selleri (P), 21' Milanese (A), 69' Gori (A), 90' Corradini (A)
Domenica 9 agosto
Arezzo-Union Brescia ore 19:45
Benevento-Ravenna ore 21:00
TRENTADUESIMI DI FINALE
Venerdì 14 agosto
Parma-Catania ore 18:00
Cagliari-Vincente di Arezzo-Union Brescia ore 18:30
Monza-Avellino ore 20:45
Fiorentina-Vincente di Benevento-Ravenna ore 21:00
Sabato 15 agosto
Catanzaro-Südtirol ore 18:00
Udinese-Padova ore 18:30
Venezia-Modena ore 20:45
Torino-Carrarese: ore 21:15
Domenica 16 agosto
Frosinone-Juve Stabia ore 18:00
Genoa-Ascoli ore 18:30
Hellas Verona-Virtus Entella ore 20:45
Lazio-Mantova ore 21:15
Lunedì 17 agosto
Pisa-Empoli ore 18:00
Sassuolo-Cesena ore 18:30
Cremonese-Sampdoria ore 20:45
Palermo-Lecce ore 21:15
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