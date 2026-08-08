Ve lo ricordate Grillitsch? L'ex obiettivo viola può arrivare finalmente in Serie A

vedi letture

Florian Grillitsch è pronto a ripartire dalla Serie A con il Frosinone, a quattro anni di distanza da quel trasferimento alla Fiorentina che sembrava ormai a un passo. Nel 2022 il centrocampista austriaco, allora in forza all’Hoffenheim e considerato un importante regista, era infatti vicinissimo a vestire la maglia viola. La trattativa con il club tedesco, però, si complicò fino a saltare e Grillitsch scelse successivamente di trasferirsi all’Ajax.

Da quel momento la sua carriera non ha avuto la continuità sperata. In Olanda ha trovato poco spazio, prima di fare ritorno all’Hoffenheim e vivere poi le esperienze con Valladolid e Braga. Un percorso caratterizzato da diverse tappe e da un rendimento lontano dai livelli mostrati nei suoi anni migliori. Ora, però, il classe 1995 è pronto per una nuova sfida e per confrontarsi nuovamente con il calcio italiano. Grillitsch si prepara infatti a vestire la maglia del Frosinone, con l’obiettivo di ritrovare continuità e rilanciarsi in Serie A. Lo scrive Fabrizio Romano. Nel suo curriculum figura anche la Nazionale austriaca: il centrocampista ha preso parte ai Mondiali, disputando due gare con la propria selezione.