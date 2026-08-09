La Roma potrebbe svolgere una mini-tournee in UK nella pausa: sfida a Bove?

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La Roma sta valutando l'idea di svolgere un mini-ritiro in Inghilterra durante la prima pausa per le Nazionali in programma tra il 21 settembre e l'11 ottobre. Lo rivela Tuttomercatoweb.com, spiegando come il prossimo avversario della Fiorentina potrebbe fare qualcosa di molto simile a quanto fatto dai viola nelle scorse settimane, organizzando anche una partita con il Watford dell'ex Edoardo Bove. La soluzione è ancora in fase di valutazione e dovrà essere incastrata con il calendario internazionale e con gli impegni dei club e delle strutture.

La sosta di tre settimane, però, offre alla Roma un’occasione preziosa: non soltanto recuperare energie, ma anche costruire un nuovo blocco di lavoro agli ordini di Gasperini.