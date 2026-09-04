FirenzeViola Ed è subito ex: Mandragora dal 1' contro la Fiorentina, ecco il probabile 11 del Torino

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Da compagni ad avversari, nel giro di sette giorni. Sabato scorso Rolando Mandragora è entrato dalla panchina in occasione di Fiorentina-Frosinone; quello scampolo di gara - amaro per il risultato di 0-3 - è stato l'ultimo in maglia viola e domani, sempre nello stesso stadio, Rolly giocherà sì, ma da avversario. Lo farà probabilmente dal primo minuto, in un Fiorentina-Torino delicatissimo per entrambi i club, ancora a zero punti dopo due gare di campionato. Come Fabio Grosso, anche Ignazio Abate ha avuto tanti rinforzi nelle ultime ore di mercato: uno di questi è appunto Mandragora, già pronto a partire titolare nel Toro.

A Firenze è prevista la presenza dal 1’ anche di altri ex, Pietro Comuzzo è certo di un posto nella retroguardia con Coco e Ismajli e Niccolò Fortini può iniziare a destra con Cacciamani sull’out opposto. Il portiere titolare sarà Perri, la mediana sarà completata da Fitz-Jim tenuto a riposo in Coppa Italia. In attacco ci si aggrappa al solito Simeone, alle sue spalle è favorito il tandem Vlasic-Adams con Casadei che non è ancora al meglio. Queste le ultime di casa granata.

Torino (3-4-2-1): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.