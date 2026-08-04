L'ex obiettivo viola Shpendi resta a Cesena e tratta il rinnovo

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L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi è stato corteggiato a lungo da alcune squadre importanti tra cui la Fiorentina poi l'infortunio ha allontanato le sirene di mercato e per lui non sono arrivate offerte irrinunciabili. Per questo secondo quanto riporta il Corriere di Romagna l'attaccante italo-albanese resterà alla corte di Alino Diamanti e sarà ancora il centravanti titolare della squadra bianconera. Nel frattempo la dirigenza romagnola e i manager del classe 2003 sono al lavoro per prolungare il rapporto oltre il 2028, attuale scadenza, con un ritocco dell’ingaggio attuale.