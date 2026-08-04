Gautieri: "Per i viola un mercato importante. Italia? Il solito caos"

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Carmine Gautieri ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della Nazionale azzurra e non solo: "La solita confusione nelle decisioni e soprattutto nelle gestioni. Quando prendi gente come Paolo Maldini, Leonardo e Pirlo e poi cambi tutto fa capire la confusione e i problemi che ci sono. Malagò però è stato bravo ad andare su Claudio Ranieri, una persona straordinaria che non ha peli sulla lingua ed è per la meritocrazia".

Manca, comunque, la materia prima.

"Non ci sono giocatori italiani, di prospettiva. Uno come Palestra c'era ed è andato in Inghilterra. Questo fa capire che quei pochi che ci sono non possono bastare a rinforzare la Nazionale. Se guardiamo il mercato l'80% è composto da calciatori stranieri. Noi facciamo confusione quando non otteniamo risultati e dopo tre giorni ci dimentichiamo tutto. Se non si stravolge il sistema la vedo difficile anche per il futuro".

Mercato: di chi il migliore fin ora?

"Dovbyk è un giocatore importante per il Bologna, la Fiorentina ha fatto un mercato importante. CI sia aspetta qualcosa in più da tutte le big".

Da chi si aspetta qualcosa di importante?

"Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan hanno bisogno di calciatori che fanno fare il salto di qualità per arrivare in fondo. Anche facendo poco mercato per giocare il campionato italiano vanno bene così, ma se si vuole pensare in prospettiva Champions servono campioni. Altrimenti fai fatica ad andare avanti nelle zone europee".