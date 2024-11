SPALLETTI, Dà ragione a Raspadori: "Deve giocare di più"

FirenzeViola.it

Il ct Luciano Spalletti durante un'intervista a Radio Kiss Kiss ha parlato anche del giocatore del Napoli Raspadori, da lui allenato sia nel club partenopeo che in Nazionale, che in una recente intervista ha detto di voler giocare di più: "Il ragazzo ha ragione. Un calciatore, per evidenziare le sue qualità, ha bisogno di giocare maggiormente. Lui ha un grande pregio di sapersi adattare ai vari contesti che la partita gli mette davanti. Gli manca ancora un po' di struttura, ma sa come sopperire a questa cosa".