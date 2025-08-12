Spalletti affranto: "Non ho dato praticamente nulla all'Italia. Gattuso? Andrà al Mondiale"

Nel suo lungo intervento su Rai Due, durante la trasmissione #NonSoloMercato, l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti è tornato a parlare con dispiacere anche della fine della sua esperienza con l'Italia: “Purtroppo è una cosa che non passa e che non mi passerà mai, anche perché io faccio ancora le cose per sentimento. La Nazionale per me è stato un momento in cui mi sembrava di essere in Paradiso. Ce l’ho messa tutta, ma non sono praticamente riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto soprattutto per quelli che si aspettavano delle cose importanti per risultati e sviluppo di lavoro. Non essendoci riuscito mi prendo le responsabilità di quello che è successo".

Gattuso centrerà la qualificazione al Mondiale? Risponde Spalletti: “Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo".