Sottil si presenta a Lecce: "Ho voglia di rivalsa. Qui per giocare un campionato da protagonista"

vedi letture

Riccardo Sottil è stato presentato oggi alla stampa come nuovo giocatore del Lecce. L'esterno offensivo, ceduto dalla Fiorentina in prestito secco, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sarà un campionato duro e l'obiettivo del Lecce è quello di raggiungere la salvezza. Sono arrivato qui con grande carica e con grande voglia di rivalsa, appena ho saputo che avrei avuto la possibilità di fare un campionato da protagonista non ho esitato un attimo ad accettare il Lecce. Si tratta di una piazza animata da grande passione con uno stadio sempre pieno e una dirigenza di altissimo livello. Corvino l'avevo conosciuto a Firenze e conoscevo anche il mister Di Francesco, due motivi in più per accettare questa proposta".

Sull'allenatore ha poi aggiunto: "È molto preparato, attento al gioco e con grandi idee. La sua tipologia di gioco poi riesce a trasmetterla in modo molto rapido. Io ho sempre giocato a piede invertito, quindi sulla sinistra. È il mio habitat naturale".