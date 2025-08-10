Ufficiale

Sottil dalla Fiorentina al Lecce: il comunicato dei due club con la formula

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:33News
di Redazione FV

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, da ieri a Lecce, da oggi è un giocatore a tutti gli effetti del club salentino, a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. E' infatti arrivata l'ufficialità da parte dei due club. La  formula, ribadita nei comunicati, è quella del prestito oneroso secco, per una cifra di 500 mila euro nelle casse viola. 

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina” è il comunicato del Lecce. Anche la Fiorentina ha fatto una nota: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil all' U.S. Lecce"