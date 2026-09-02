Niente sostituto di Beto all'Everton: saltati Balogun e Zirkzee

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Le ultime ore di mercato hanno regalato un incrocio particolare tra Fiorentina e Premier League. Dopo la partenza di Moise Kean, la società viola ha deciso di rinforzare il reparto offensivo chiudendo per Beto, arrivato dall’Everton.

L’Everton perde Beto e resta corto

Se la Fiorentina ha trovato rapidamente il nuovo centravanti, l'Everton si è ritrovato in una situazione decisamente più complicata. Dopo aver dato il via libera alla cessione del portoghese, i Toffees non sono riusciti a trovare un sostituto e hanno chiuso il mercato con il solo Thierno Barry come prima punta di ruolo.

Balogun e Zirkzee, due piste sfumate

Prima di lasciar partire Beto, l'Everton aveva valutato diversi nomi, tra cui Folarin Balogun e Joshua Zirkzee, entrambi accostati nelle scorse settimane anche alla Fiorentina. Nessuna delle due trattative è però andata a buon fine: Beto è partito verso Firenze e il club inglese si ritrova ora con un reparto offensivo ridotto all'osso.