Alla fine Sancho va in Brasile: accordo a un passo col Palmeiras

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Potrebbe esserci una destinazione a dir poco sorprendente nel futuro di Jadon Sancho. L'esterno offensivo inglese, classe 2000, è infatti finito al centro di una clamorosa indiscrezione di mercato che lo vorrebbe vicino al Palmeiras. Secondo quanto riportato dal giornalista di Marca Alfonso Partidor, il giocatore avrebbe raggiunto un'intesa con il club brasiliano per un contratto di due anni più uno opzionale. Un'operazione che, qualora dovesse concretizzarsi, permetterebbe al Palmeiras di assicurarsi Sancho a parametro zero, dopo la recente separazione dal Manchester United.

Il nome dell'attaccante inglese, nel corso dell'estate, era stato accostato a tantissimi club italiani, anche alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Alla fine, però, la pista viola non si è concretizzata e Sancho potrebbe dunque scegliere una strada completamente diversa per rilanciare la propria carriera. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali sull'accordo con il Palmeiras, ma l'ipotesi di vedere l'ex Borussia Dortmund in Brasile ha già fatto molto rumore nel panorama internazionale. Per il giocatore, dopo le esperienze in Premier League e Bundesliga, si aprirebbe così un capitolo completamente nuovo, dall'altra parte dell'Oceano.