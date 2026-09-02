Video, Mandragora: "Torino prima scelta. Sabato già coi viola? Destino"

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Rolando Mandragora è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, a quattro anni di distanza dalla sua precedente esperienza in granata. L'operazione si è chiusa nell'ultimo giorno di mercato, con il direttore sportivo Gianluca Petrachi che ha riportato il centrocampista dalla Fiorentina a titolo definitivo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Mandragora è arrivato poco fa al Filadelfia, dove ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Torino: “È stato un bell'effetto tornare al Filadelfia, sono contento. Avevo lasciato qualcosa in sospeso e sono felice di essere di nuovo qui. Cosa mi ha convinto a tornare? A Torino sono sempre stato bene, l'ho detto tante volte. Sono tornato volentieri per dare una mano a tutti i miei nuovi compagni”.

Hai già avuto modo di parlare con mister Abate?

“Non ancora. Adesso avrò l'occasione di conoscere il mister e tutti i miei compagni. Qualcuno lo conosco già, ma li vedrò a breve e sono sicuro che non ci saranno problemi”.

Torino è stata la tua prima scelta?

“Sì, assolutamente”.

Il calendario ha subito riservato a Mandragora una sfida particolare: sabato alle 15 il Torino affronterà infatti proprio la Fiorentina.

“Delle volte è il destino, ed è anche questo il bello del destino...”, ha concluso il centrocampista prima di entrare al Filadelfia e dare ufficialmente il via alla sua seconda avventura con la maglia granata.