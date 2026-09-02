Gnonto: "So cosa posso dare e voglio mettermi a disposizione"
Queste le prime parole di Wilfried Gnonto da nuovo attaccante della Fiorentina: “Sono molto contento, per me è un onore di essere qua e non vedevo l’ora di iniziare”.
Sei il più giovane marcatore della Nazionale italiana, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi andare all’estero…
“Questa è la mia prima esperienza in Serie A in prima squadra. Farlo alla Fiorentina è motivo di orgoglio”.
Il tuo bagaglio di esperienze è già ampio.
“Sì, sono giovane ma con comunque diverse esperienze che mi hanno fatto crescere. Voglio farle vedere qua”.
Hai incrociato il presidente e l’allenatore?
“Sì, mi hanno accolto tutti bene, sono tutte persone per bene ed entusiaste di vedermi. Spero di ripagare la fiducia sul campo”.
Quanto è questa voglia?
“Tantissima, volevo fortemente essere qui, adesso arriva la parte bella: so cosa posso dare e voglio mettermi a disposizione di tutti”.
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