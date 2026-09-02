Alessandro Lucarelli difende Grosso: "Fiorentina? Nessuno ha la bacchetta magica"

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Tra i protagonisti attesi questa sera allo stadio Franchi per la partita delle leggende organizzata in occasione del centenario della Fiorentina ci sarà anche Alessandro Lucarelli. L'ex difensore del Parma, attuale direttore sportivo del Livorno, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato dell'evento celebrativo dedicato al club viola, soffermandosi poi anche sul momento della squadra di Fabio Grosso e sul mercato estivo portato avanti dalla società gigliata:"Ringrazio la Fiorentina per l'invito. Purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però il fatto che si siano ricordati di me, nonostante abbia giocato a Firenze soltanto un anno, mi ha fatto molto piacere. Stasera sarò in campo, sarà sicuramente una bella serata di divertimento".

Lucarelli ha poi commentato l'avvio di stagione della Fiorentina: "È un progetto completamente nuovo, con tanti giocatori arrivati in momenti diversi e che ha bisogno di tempo. I due risultati sono pesanti, soprattutto dal punto di vista numerico, e qualche campanello d'allarme devono farlo suonare. Però si tratta di una squadra da costruire e nessun allenatore ha la bacchetta magica. Gli investimenti sono stati importanti, così come i giocatori arrivati: serve un po' di pazienza per sistemare tutto e trovare gli equilibri giusti".