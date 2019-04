SOSA, Fio-Napoli? Un test per la sfida Champions

Su solonapoli.com troviamo e riportiamo le parole dell´ex attaccante azzurro ed attuale opinionista SKY, Roberto Sosa, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Turn-over? Mi dispiace per De Sanctis che non giocherà domani, ma è giusto dare l´opportunità a Rosati che l´anno scorso ha fatto molto bene con il Lecce. La partita con la Fiorentina è molto importante per continuare a vincere e non prendere gol. Sarà come un allenamento per preparare la sfida di martedì".