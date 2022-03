SONETTI, Viola, da cose "straordinarie" a "ordinarie"

Nedo Sonetti, ex tecnico tra le altre di Torino, Cagliari e Brescia, ha parlato del momento della Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Bologna. Ecco le sue parole: "La Fiorentina fino a poco tempo fa ha fatto cose straordinarie, ora ne sta facendo "ordinarie". Vedo un appannamento generale, che se il pareggio con il Verona non va certo buttato via. Adesso serve che i viola tornino a vincere, il Bologna è un avversario alla portata sicuramente. Gli ultimi momenti dei viola sono stati diversi: ho visto grande calcio e grandi risultati, adesso la posizione di classifica è un po' ibrida. L'attacco viola? Serve maggiore efficacia da parte degli esterni: Piatek da quando è arrivato ha dimostrato di aver fatto buone cose, si è inserito bene e non sta facendo rimpiangere Vlahovic, almeno nei numeri".