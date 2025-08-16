Sondaggio del Cagliari per il prestito di Fortini ma la Fiorentina non ha ancora deciso il suo futuro

Sondaggio del Cagliari per il prestito di Fortini ma la Fiorentina non ha ancora deciso il suo futuro
di Redazione FV

Il futuro di Nicolò Fortini resta tutto da scrivere, con grandi dubbi all'interno del club viola intorno alla possibilità di confermarlo o di cederlo con la formula del prestito. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un suo potenziale addio ma secondo Matteo Moretto non sembra ancora essere stata presa una decisione in merito. Secondo l'esperto di mercato, nelle ultime ore il Cagliari avrebbe effettuato un sondaggio per provare a rilevarlo con la formula del prestito, ma il no sarebbe arrivato dalla Fiorentina che non vorrebbe ancora lasciarlo partire. 